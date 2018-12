Adina und Premier Inn ziehen in den Turm am Mailänder Platz

Für Stuttgarts neuen Hotelstandort „Turm am Mailänder Platz“ hat sich die Projektentwicklerin Strabag Real Estate GmbH zwei langfristige Betreiber gesichert: Letzte Woche unterschrieb Premier Inn einen Pachtvertrag über 25 Jahre. 260 Zimmer will die britische Hotelkette in exponierter Lage zwischen der monolithischen Stadtbibliothek und dem vitalen Shoppingcenter Milaneo eröffnen. Ende September hatte die SRE bereits mit der australischen Marke Adina einen Vertrag über 169 Hotel-Apartments mit einer Laufzeit über 17,5 Jahre besiegelt. Das Longstay-Konzept wird in die Turmgeschosse einziehen, Premier Inn in die Sockeletagen.

