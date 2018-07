adidas Vice President Global Workplaces wechselt die Seiten

Die Alpha IC verstärkt sich auf dem Weg des strategischen Ausbaus des Kunden- und Beratungsportfolios weiter. Mit Hans-Peter Klein-Schell ist es gelungen, einen im Corporate Real Estate Management und der Projektentwicklung sehr erfahrenen Kollegen zu gewinnen. „Die Zukunft der Zusammenarbeit im CREM liegt in der Partnerschaft von AG, AN und den Beratern, voller Transparenz der Zahlen und Verträge, geteiltem Risiko und fairem Umgang miteinander. Nur zusammen schaffen wir neue Wege und sind für die Herausforderungen der Zukunft gewappnet. Das Motto „make it simple“ und das gegenseitige Vertrauen ist Basis allen Handelns“, so Hans-Peter Klein-Schell.

.