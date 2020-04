Adidas bekommt Milliardenhilfen von der KfW

Der Sportartikelhersteller Adidas hat sich im Rahmen der Corona-Pandemie eine Milliardenhilfe gesichert. Das Ausfallen sämtlicher Sportveranstaltungen sowie die Schließung einer großen Anzahl der Läden weltweit setzen dem Hersteller offensichtlich so zu, dass ein Hilfspaket von der Bundesregierung benötigt wird. Laut Adidas habe das Unternehmen die Zusage erhalten, dass sich die staatliche Förderbank KfW mit einem Darlehen in Höhe von 2,4 Milliarden Euro an einem Kredit beteiligt. Rund 600 Mio. Euro erhalte das Unternehmen zudem von einem Banken-Konsortium. Das Geld muss bis 2021 zurückgezahlt werden, zudem darf keine Dividende oder Bonuszahlungen an Manger bezahlt werden.

