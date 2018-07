ADI Stuttgart begrüßt Hans-Christian Holz als neues Beiratsmitglied

Hans-Christian Holz

© Colliers International Deutschland GmbH

Die ADI Akademie der Immobilienwirtschaft GmbH hat ihren Beirat am Standort Stuttgart um Hans-Christian Holz, Partner bei Colliers International Deutschland GmbH, erweitert. Der studierte Betriebswirt (MBA) und Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft (EBZ) hat während seiner Ausbildung bei der Deutsche Wohnen AG in Mainz/Frankfurt vielfältige Erfahrungen in der Wohnungswirtschaft sammeln können. In Stuttgart hat Hans-Christian Holz nach einer Tätigkeit für die Dr. Lübke GmbH bei Colliers International den Geschäftsbereich Tenant Representation geschaffen und aufgebaut. Er leitet heute als Partner von Colliers International Deutschland den Bereich Tenant Representation in Baden-Württemberg und ist zusätzlich als Dozent an der ADI tätig.

.

Der wissenschaftliche Leiter der ADI, Prof. Dr. Hanspeter Gondring FRICS und Simone Ulmer, geschäftsführende Gesellschafterin der ADI und verantwortlich für den Standort Stuttgart, freuen sich über die Neugewinnung und Zusammenarbeit mit dem Beirat der ADI am Standort Stuttgart. Die strategische Weiterentwicklung der ADI und die inhaltliche Unterstützung der Studiengänge sind ein laufender Prozess und eines der Kernelemente im Tätigkeitsfeld des Beirats. Ziel ist, die ADI als offenes System zu gestalten und zu leben sowie durch die laufende Kontrolle des Beirats an die Veränderungen in Theorie und Praxis anzupassen.



Der Beirat der ADI Stuttgart setzt sich zusammen aus:

• Dr. Walter Döring - Stv. Ministerpräsident und Wirtschaftsminister a.D. des Landes Baden-Württemberg; Geschäftsführender Gesellschafter, ADWM GmbH - Akademie Deutscher Weltmarktführer;

• Andreas Engelhardt - Vorstandsvorsitzender, GWG Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Baden-Württemberg AG, Stuttgart;

• Thomas Ertl - Bereichsleiter Immobilien, Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG, Kirchheim/Teck;

• Hans-Christian Holz MBA - Partner, Tenant Representation, Colliers International Deutschland GmbH, Stuttgart

• Prof. Dr. Kurt M. Maier - Studiendekan MBA Management and Finance / Real Estate / Production, Direktor des Institutes Campus of Finance an der HfWU in Nürtingen;

• Stephan Pflumm - Senior Projektmanager, Phoenix Real Estate Development GmbH, Stuttgart (Projektarbeitsbetreuer);

• Christiane Stoye-Benk – Württembergische Notariatsassessorin, Menold Bezler Rechtsanwälte Partnerschaft, Stuttgart;

• Frank Peter Unterreiner – Herausgeber Immobilienbrief Stuttgart