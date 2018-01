ADI Frankfurt erweitert Beirat und beruft neuen Beiratsvorsitzenden

Die Stuttgarter Weiterbildungsunternehmen ADI Akademie der Immobilienwirtschaft GmbH hat am 25. Januar seinen Beirat für den Akademiestandort Frankfurt erweitert und einen neuen Beiratsvorsitzenden berufen.

.

Die neuen Mitglieder des Beirates sind:

• Tobias Börsch - Management Board, Officefirst Immobilien GmbH, Frankfurt am Main

• Ralph Jerey, Geschäftsführender Gesellschafter, apollo realwert GmbH, Frankfurt am Main

• Dr. Andreas Muschter, Vorsitzender des Vorstands, CEO, Commerz Real AG, Wiesbaden

• Ralf Werner, Niederlassungsleiter, Instone Real Estate Development GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main



Zum neuen Beiratsvorsitzenden ist Ralph Jerey FRICS einstimmig gewählt worden, der zudem auch Mitglied des Vorstands der RICS Deutschland ist. Weitere Beiratsmitglieder sind:

• Roger Haag, Prokurist, Phoenix Real Estate Development GmbH, Frankfurt am Main (Projektarbeitsbetreuer)

• Prof. Dr. Mathias Müller - Präsident, IHK Frankfurt am Main

• Dr. Axel Schilder - Rechtsanwalt Steuerberater, Partner, King & Spalding LLP, Frankfurt am Main

• Timo Tschammler FRICS – Geschäftsführer und Mitglied im Management-Board, Jones Lang LaSalle, Frankfurt am Main

• Dr. Hans Volkert Volckens - Mitglied des Vorstands, IVG Immobilien AG, Frankfurt am Main

• Christoph Wittkop - Managing Director und Country Head Germany, Barings Real Estate Advisers GmbH, Frankfurt am Main



Der wissenschaftliche Leiter der ADI, Prof. Dr. Hanspeter Gondring FRICS, und der zuständige Akademiedirektor, Thomas Ceppok, freuen sich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit dem Beirat und der ADI am Standort Frankfurt a.M.