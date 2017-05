ADI Düsseldorf: RICS Stipendium vergeben

Das erste Stipendium in Kooperation mit der RICS ist an Maike Hermes vergeben. Dies teilte die ADI Düsseldorf diese Woche mit. Die Jury wählte sie aus über 20 Bewerbungen aus.

.

Maike Hermes arbeitet bei Thyssenkrupp Business Services GmbH. Sie konnte mit einem ausführlichen Motivationsschreiben überzeugen, ist sozial stark engagiert und konnte mit Ihrem Lebenslauf darlegen, dass sie sich kontinuierlich weiterentwickelt hat. Neben einem kostenfreien Studium an der ADI schliesst noch die Teilnahme am APC der RICS an, ebenfalls kostenfrei. Das Stipendium wurde von beiden Institutionen gemeinsam vergeben, um den immobilienwirtschaftlichen Nachwuchs zu fördern.