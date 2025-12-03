Adcura mietet Bürofläche in Berlin-Charlottenburg

Die Adcura Steuerberatungsgesellschaft mbH verlegt ihren Berliner Firmensitz an den Steinplatz 2 in Charlottenburg. Die langfristige Anmietung erfolgte im Büroobjekt der Tetris Grundbesitz AG mit insgesamt rund 7.400 m² Mietfläche. Das Maklerunternehmen Aengevelt war mit der Suche und Vermittlung beauftragt.

.

„Für die Adcura Steuerberatungsgesellschaft mbH war ein Verbleib in der City West - allerdings in zentralerer, gut angebundener Lage - ein wichtiger Entscheidungsfaktor. Vor diesem Hintergrund haben wir der Steuerberatungsgesellschaft das komplette Marktangebot gemäß ihres Anforderungsprofils vorgestellt. Dabei fiel die Anmietungsentscheidung zugunsten des repräsentativen Gebäudes „Steinplatz 2“ aus, weil es die Anforderungen in optimaler Weise erfüllt. Nicht umsonst zählt der Steinplatz mit seiner urbanen Struktur und guten Verkehrsanbindungen zu einer der guten Adressen für beratende Dienstleister und Kanzleien“, erläutert Adina Schmidt, Vermietungsexpertin bei Aengevelt Immobilien, die Gründe für die Anmietungsentscheidung.