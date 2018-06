Adagio eröffnet erstes Aparthotel in Amsterdam

Aparthotel Adagio hat zusammen mit der Borealis Hotel Group sein erstes Haus in Amsterdam eröffnet. Das Adagio Amsterdam City South liegt strategisch günstig zwischen der holländischen Polderlandschaft sowie den Geschäftsvierteln Amsterdam-Süd und Amstelveen auf der Professor J.H. Bavincklaan 5. Die Marke Aparthotel Adagio ist auf das 2007 geschlossene Joint-Venture zwischen AccorHotels und Pierre & Vacances Center Parcs zurückzuführen.

.

Das Aparthotel in komplett neuem Look verfügt über 151 Studios und Apartments, die der Idee eines dynamischen Wohnkonzepts folgen. Dazu gehören speziell gestaltete Gemeinschaftsbereiche mit Shops, einer Bibliothek und Unterhaltungsecken in urbanem Design, die ungezwungene Relaxzonen zum Entspannen und Erholen bieten. Ziel ist, Geselligkeit und Nähe der Gäste untereinander zu fördern. Mit dem neuen „Circle“-Konzept schafft das Adagio Amsterdam City South Räume für besondere Erlebnisse. Das Hotel-Design folgt der „Green Lab Formula“. Es greift die grüne Landschaft der niederländischen Polder auf und kombiniert sie mit Gestaltungselementen, die Motive aus Wissenschaft und Technologie enthalten.



Verkehrstechnisch ist das Haus gut an das Geschäftsviertel Zuidas, das Rai Convention Center, das VU Medical Centre und das Stadtzentrum von Amsterdam angebunden. Es befindet sich 450m von einer U-Bahnstation entfernt und hat einen privaten Gäste-Parkplatz.



„Das neue Aparthotel Adagio in Amsterdam unterstreicht unsere Absicht, auch außerhalb Frankreichs zu wachsen. Es markiert eine aufregende Entwicklung für die Marke in Benelux und ist eine wichtige Neueröffnung im Rahmen unseres europäischen Expansionsplans,“ erklärt Anja Müller, Director of European Operations der Aparthotels Adagio (UK) Ltd:.



Eigentümer des Hotels sind Raj Reddy, CEO der Skyreach Group, undBart van de Kamp, CEO und Gründer der Borealis Hotel Group. Sie haben den Standort Amsterdam initiiert.