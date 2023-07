Activum vermietet 4.000 m² im Mannheimer Koros an Bechtle

Die ActivumSG hat einen weiteren Mieter für das Mannheimer Bürogebäude „Koros“ gewonnen. Ab Sommer 2024 wird die Bechtle AG aus Neckarsulm langfristig rd. 4.000 m² anmieten.

.

Die ca. 22.000 m² Mietfläche umfassende Immobilie in der Gottlieb-Daimler-Straße 2 gehört einem Fonds von ActivumSG und wurde über Jahrzehnte von der Sparkassenversicherung genutzt, die jedoch im März 2021 ausgezogen war. Ende desselben Jahres unterzeichnete die ActivumSG einen Mietvertrag über 5.500 m² mit dem in Heidelberg ansässigen und international tätigen Biotech-Unternehmen Affimed [wir berichteten].



Das Haus in der Mannheimer in der Oststadt wird aktuell unter der Leitung der Guys on the Ground GmbH umfassend saniert. Eine Leed-Zertifizierung in Gold wird angestrebt. Der Vermietungsgrad steht kurz vor Fertigstellung aktuell bei über 60 %.



Reallocation Commercial Properties war für den Mieter, JLL für den Eigentümer beratend tätig.