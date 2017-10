Activum SG wird alleiniger Eigentümer von Instone

Activum SG Capital Management hat über einen von ihr verwalteten Fonds die restlichen Anteile der Instone Real Estate Leipzig GmbH (die frühere GRK Holding) von GRK-Gründer und -Gesellschafter Steffen Göpel erworben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

ActivumSG erwarb im Dezember 2015 die Mehrheit an der GRK von Steffen Göpel. Nachfolgend führte ActivumSG das Unternehmen mit der früheren formart GmbH & Co. KG (formart) unter der Dachmarke Instone Real Estate Group (Instone Real Estate) zusammen. Im Zuge der Integration beider Unternehmen verkaufte Steffen Göpel nun seine restlichen GRK-Anteile an ActivumSG. Damit wird ActivumSG nach dem Abschluss der Transaktion, welcher voraussichtlich im November 2017 vollzogen wird, zum alleinigen Eigentümer von Instone Real Estate.



„Ich bin ich sehr stolz auf die erfolgreiche Entwicklung der GRK. Das Unternehmen hat sich in den letzten Jahren auch dank der großen Unterstützung unseres Gesellschafters ActivumSG zu einem führenden deutschen Wohnentwickler in Leipzig entwickelt. Ich bin überzeugt, dass die Zusammenführung von GRK und formart unter dem Dach der Instone Real Estate den nachhaltigen Erfolg dieses herausragenden deutschen Immobilienunternehmens weiter stärken wird. Mit ihrem Projektportfolio, den identifizierten Akquisitionsmöglichkeiten, den Zugängen zu neuen Projekten und ihrer Erfolgsgeschichte ist Instone Real Estate bestens für zukünftiges profitables Wachstum positioniert", so Steffen Göpel.



Der Wohnentwickler Instone beschäftigt nach eigenen Angaben derzeit 236 Mitarbeiter an sieben Standorten in Deutschland. Das Projektportfolio mit über einen großen Zeitraum hinweg verteilten Fertigstellungszeitpunkten hat derzeit ein geschätztes Umsatzvolumen von 3 Mrd. Euro.