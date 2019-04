Activ-Immobilien steigt in die Hof Galerie ein

Die Activ-Immobilien GmbH & Co. KG steigt in die Planungen zur neuen Hof Galerie ein. Dies gaben die Partner, die Luxembourg Investment Group (LIG), die Activ-Immobilien, das Planungsbüro Mesa Development sowie die Stadt Hof als Genehmigungsbehörde bekannt. Der Einstieg des neuen strategischen Partners geschah durch Kontaktaufnahme des langjährigen Planers, Bernhard Reiser unter Mitwirkung von Hofs Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner. Der neue Partner soll federführend die weitere Vermietung und Ausgestaltung des Objektes betreuen, sowie das Investment übernehmen. Die LIG stellt ihr Knowhow weiterhin zur Verfügung. Dazu soll es bald detaillierte Informationen im Hofer Stadtrat geben. Damit versprechen sich alle Beteiligten deutlich mehr Entwicklungsdynamik. Denn eigentlich sollten die Bauarbeiten bereits im Juni 2017 beginnen und die ersten Mieter Ende 2018 einziehen. Es tat sich aber nichts, und im März ist inzwischen auch der Ankermieter Edeka abgesprungen. Offensichtlich, weil wichtige Vereinbarungen zum Mieter-Mix nicht erfüllt worden sind. Auf seitens der Investoren zeigte man sich über den Absprung aber eher erleichtert. Vladimir Volkov, der Chef der Luxemburg Investment-Group, sagte gegenüber den Medien, er freue sich sehr, dass Edeka abgesprungen sei und die Hof-Galerie nun nicht mehr blockiere. In der Zwischenzeit hatte Rewe gegenüber lokalen Medien bestätigt nun mit den Investoren im Gespräch zu sein.

