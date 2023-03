Activ-Immobilien setzt Spatenstich in Rheinstetten

Activ-Immobilien setzt in Rheinstetten für ihre jüngste Projektentwicklung den ersten Spatenstich. Der Neubau entsteht auf einem rund 10.000 m² großen Grundstück gegenüber dem Rathaus. Geplant sind zwei Gebäude mit urbanen Mix, die Teil der „Neuen Stadtmitte“ sind. Die „Activ-Plaza“ hat ein Projektvolumen von rund 95 Mio. Euro.

.

Nachdem am vergangenen Freitag die Stadt in der Neuen Stadtmitte den symbolische Spatenstich für das neue Bürger- und Kulturhaus setzte, das bis Ende 2024 fertiggestellt sein soll, legte auf den gegenüberliegenden Baufelder jetzt auch die Activ-Immobilien los. Activ-Geschäftsführer Frank Dörflinger begrüßte „mit viel Freude und Stolz“ die zahlreichen Gäste und Oberbürgermeister Sebastian Schrempp bezeichnete in seiner Ansprache das Projekt Neue Stadtmitte als „eine der größten und bedeutendsten Maßnahmen in der Geschichte der Stadt“.



Auf dem 9.800 m² großen Grundstück entstehen zwei jeweils viergeschossige Gebäude mit einer BGF von ca. 47.000 m², die sich auf insgesamt 9.630 m² Gewerbefläche, rund 8.800 m² für 140 Wohnungen und Mikroapartments und eine Tiefgarage mit 450 PKW-Stellplätzen verteilen. Für die Nahversorgung konnte der Projektentwickler schon Edeka mit einer Verkaufsfläche von 2.500 m² sowie die Drogeriekette dm mit 800 m² gewinnen. Die Fertigstellung ist bis Ende 2025 geplant, dann bilden die beiden Neubauten, zusammen mit dem neuen Bürger- und Kulturzentrum sowie dem Marktplatz, einen wichtigen Teil der „Neuen Stadtmitte Rheinstetten“.



Die Activ-Plaza wird von der Bunte SF-Bau Stuttgart als Generalunternehmer in Zusammenarbeit mit der BWE - Ingenieure für Energie- und Gebäudetechnik realisiert.