Action strebt 50 weitere Filialeröffnungen in 2022 an

Nachdem der Non-Food-Discounter Action im vergangenen Jahr bereits knapp 50 Filialen in Deutschland eröffnet hat, setzt das Unternehmen auch 2022 seinen Expansionskurs fort und plant bis zu 50 weitere Neueröffnungen.

Auch intern stellt Action die Weichen für ein erfolgreiches Jahr: Seit dem 01. Januar 2022 hat Hajir Hajji die Geschäftsführung des Konzerns mit Hauptsitz in den Niederlanden übernommen. Auch in Deutschland wird es in den kommenden Wochen einen Führungswechsel des Non-Food-Discounters geben. Herzstück der strategischen Ausrichtung für die Zukunft werden die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung sein. Dabei wird nicht nur auf die Nachhaltigkeit des Action Sortiments Wert gelegt, sondern auch auf eine nachhaltige Gestaltung der Filialen selbst: Alle Action-Märkte werden bis Ende 2024 zu 100% mit erneuerbaren Energien betrieben werden und das Unternehmen wird bis dahin die Verwendung von Erdgas in seinen Geschäften eingestellt haben. Weitere Details zu seiner Nachhaltigkeitsstrategie gibt das Unternehmen voraussichtlich im März bekannt.



„Wir freuen uns sehr über den herzlichen Empfang in der Tschechischen Republik. Dass wir das Jahr mit diesem erstaunlichen Meilenstein begonnen haben, ist ein großer Erfolg für die mehr als 65.000 Action-Mitarbeiter, die jetzt in insgesamt 2.000 Geschäften in Europa arbeiten. Auf dieser Grundlage werden wir unser internationales Wachstum in den kommenden Jahren weiter beschleunigen, um Millionen von Kunden in ganz Europa zu bedienen.", kommentiert Hajji.