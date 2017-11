Und Action: Neubau im Wittlicher Fachmarktzentrum fertig

Im April 2016 legte die Luxembourg Investment Group S.A. gemeinsam mit dem Entwicklungs- und Vermarktungspartner Stream Real Estate S.A. den Grundstein für ihr neues Fachmarktzentrum in Wittlich, jetzt ist die Handelsimmobilie bereits auf vier Gebäude angewachsen und der neue Mieter steht auch bereits in den Startlöchern: der Non-Food-Discounter Action wird am kommenden Donnerstag eine neue Filiale auf knapp 800 m² Verkaufsfläche eröffnen. „Durch die Ansiedlung von Action wird sich die Kundenfrequenz und Attraktivität unseres Fachmarktzentrums weiter erhöhen, wovon auch die bisherigen Bestandsmieter profitieren werden“, so Vladimir Volkov, Vorstand der LIG.

Der Investor hatte den Mietvertrag mit Action im Mai unterzeichnet und dann direkt losgelegt. Weitere Hauptmieter am Standort sind Netto Marken-Discount, Matratzen Concord und Burger King mit Dunkin’ Donuts. Die Luxemburger haben nach eigenen Angaben acht Millionen Euro investiert. Der Neubau in der Römerstraße 76-78 verfügt über eine Gesamtmietfläche von ca. 3.650 m² und ca. 110 Stellplätze. Die Immobilien gehören zu dem von der Luxembourg Investment Group (LIG) gemanagten Fonds LIG Retail 2.



Mit der Ansiedlung von Action ist es der LIG gelungen, ein neues Angebot in die Region zu bringen. Bisher gibt es in der Umgebung von Wittlich noch keinen derartigen Non-Food-Discounter. Die nächstgelegenen Filialen befinden sich im luxemburgischen Echternach und im saarländischen Merzig. Aber auch die Stadtväter zeigen sich äußerst zufrieden mit der Entwicklung des ehemaligen Kasernengeländes, das unter dem Namen Vitelliuspark vermarktet wird und insgesamt 4,5 Hektar groß ist. Im Mai wurde bekannt, dass sich auf dem letzten rund 24.000 m² großen Grundstück gegenüber dem Globus der Möbel-Discounter Roller mit einer Verkaufsfläche von rund 6.800 m² ansiedeln wird. Zudem haben sich direkt neben dem LIG-Grundstück auch noch ein dm-Drogeriemarkt (770 m²) sowie die Bäckerei Lohner (180 m²) angesiedelt.