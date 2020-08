Action mietet 1.200 m² in Essen

Neue Action-Filiale in der Gemarkenstraße.

Der ehemalige Edeka-Markt in der Gemarkenstraße 131 in Essen hat nach langem Leerstand einen neuen Mieter: der beliebte Non-Food-Discounter Action hat vor kurzem die Fläche angemietet. Mit über 1.500 Filialen ist Action in sieben Ländern aktiv und expandiert weiterhin sehr stark. „Die Gemarkenstraße ist die beste Lage im Stadtteil Holsterhausen und wir gehen davon aus, dass Action den Standort Gemarkenstraße durch zusätzliche Frequenz aufwerten wird. Die Vorort-Lagen funktionieren während der Corona-Pandemie bundesweit noch am besten von allen Einzelhandelsstandorten“, erklärt Gunnar Marx, Geschäftsführer der Eugen Lehmkühler GmbH, die die Anmietung begleitet hat.

