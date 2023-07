Action-Markt feiert Eröffnung in Wassenberg

Am 01. Juli fand die feierliche Eröffnung des neuen Action-Marktes auf der Erkelenzer Straße in Wassenberg statt und das nur acht Wochen nach Schließung des bisher dort angesiedelten Getränkemarktes Hoffmann.

Auf einer Fläche von insgesamt rund 1.025 m² bietet der niederländische Non-Food-Discounter am Standort Erkelenzer Straße 39 ein breites Spektrum verschiedener Alltagsartikeln an. Die Liegenschaft wurde im Vorfeld nach den Wünschen von Action umgebaut und neugestaltet. Bei der Ausstattung wurde auch das Thema Energieeffizienz berücksichtigt, so dass die Versorgung künftig über eine moderne Wärmepumpe sichergestellt ist.



Die Liegenschaft ist Teil des Bestandsportfolios der Dahlke Family Holding, die die Liegenschaft in 2019 erworben hatte [wir berichteten]. Die DRIA GmbH, die mit dem Assetmanagement der Immobilie beauftragt ist, war neben der Planung und Ausführung der Umbaumaßnahmen auch mit den Mietvertragsverhandlungen betraut.