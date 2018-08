Action feiert Eröffnung in Hagen-Bathey

Durch die Vermittlung von Brockhoff Retail hat „Action“ kürzlich neue Räumlichkeiten in Hagen-Bathey bezogen. Die barrierefreie Mietfläche in der Dortmunder Straße 88, die zuvor von „Aldi“ genutzt wurde, beläuft sich insgesamt auf ca. 926 m². Der internationale Non-Food Discounter ist mittlerweile in den Niederlanden, Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Österreich und Polen vertreten. Europaweit betreibt Action über 1.000 Filialen und beschäftigt über 38.000 Mitarbeiter. Der Standort, eine gefragte Fachmarktlage, befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft von Matratzen Concord, „Real“ und „dm“. Die Bundesautobahn BAB 1, Anschlussstelle Hagen-Nord, ist nur ca. 500 m entfernt. Bei dem Eigentümer des Objekts handelt es sich um eine Privatperson.

