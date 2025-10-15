Action eröffnet Flagship-Store im Stadtzentrum Schenefeld

Der Non-Food-Discounter Action eröffnet im Dezember 2025 eine neue Filiale im Stadtzentrum Schenefeld. Nach nur zwei Monaten Bauzeit bezieht das Unternehmen über 1.600 m² im ersten Obergeschoss – ein weiterer Baustein zur Stärkung des Center-Mixes.

„Action wird den Branchenmix zusätzlich stärken und die Attraktivität des Stadtzentrums Schenefeld für unsere Kunden nachhaltig erhöhen“, sagt Anne Schwegler, Senior Leasing Managerin bei Völkel. Besonders stolz ist das Unternehmen, dass sich Action langfristig und mit Flagship-Store-Größe zum Standort bekennt.



Nach der letzten Vermietung an Takko ist dies ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung des Stadtzentrums Schenefeld. Auch die Eigentümerin Berlinovo sieht in der Ansiedlung einen klaren Impuls für die weitere Stabilisierung des Standorts.



Im Stadtzentrum Schenefeld schließt Action eine Lücke im Bereich Wohnaccessoires und ergänzt damit gezielt das bestehende Angebot. Völkel begrüßt mit Action nun einen weiteren namhaften Filialisten im Center – neben etablierten Marken wie Rewe, TK Maxx, H&M und New Yorker.