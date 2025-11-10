Action eröffnet am 13. November im Löwentor Wolfenbüttel

Am 13. November feiert der Non-Food-Discounter Action im Löwentor Wolfenbüttel Eröffnung. Der Filialist hat sich die rund 800 m² große ehemalige dm-Mietfläche im Center gesichert. Die Vermietung wurde durch Iandus mit SQM Property Consulting realisiert.

.

„Wir freuen uns sehr, dass Action im Löwentor eröffnet und ein neues, frisches Sortiment in die Stadt bringt“, sagt Benedikt Schmidt-Waechter, Geschäftsführer der iandus Immobilien Verwaltung aus Düsseldorf, die das Löwentor managt. „Mit Action haben wir einen weiteren starken und angesagten Mieter an Bord genommen, der den vielfältigen Sortimentsmix im Löwentor und in der Wolfenbütteler Innenstadt abrundet.“



Das Löwentor Wolfenbüttel wurde von der Iandus Unternehmensgruppe am Standort des früheren Hertie-Kaufhauses entwickelt und im Rahmen eines Joint Ventures mit der Stadt Wolfenbüttel realisiert [wir berichteten].