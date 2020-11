Acteum erwirbt Edeka-Portfolio in Bayern und Sachsen von Auer

Die Acteum Investment GmbH hat zwei neu errichtete Fachmarktzentren in den bayrischen Städten Markt Indersdorf und Bindlach erworben, sowie einen revitalisierten Supermarkt im sächsischen Meißen. Verkäufer ist die Auer Immobilien GmbH. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Mieter der Liegenschaft Gewerbestraße 15-19 mit einer Fläche von 2.800 m² in Markt Indersdorf sind Edeka und Rossmann. Am 2.700 m² großen Standort in der Leuschnitzstraße 4a-4b in Bindlach findet sich neben einer Edeka-Filiale noch eine Filiale der örtlichen Sparkasse. Mieter der Liegenschaft in der Zaschendorfer Straße 29 in Meißen ist ebenfalls Edeka. Alle Mieter haben sich langfristig zum jeweiligen Standort bekannt und entsprechende Mietverträge mit mindestens 10 Jahren Laufzeit abgeschlossen.



„Wir freuen uns, das Portfolio mit diesen drei Fachmarktzentren an attraktiven Standorten erweitern zu können und mit dem Mieter Edeka unsere Mieterstruktur weiter zu diversifizieren“, so Christian Rosery, Prokurist der Acteum Investment GmbH. “Auch zukünftig werden wir unsere selektive Ankaufsstrategie mit dem Erwerb weiterer Fachmarkzentren mit einem Lebensmittelankermieter fortsetzen.“



Alle drei Objekte wurden für den gemeinsam mit der Aberdeen Standard Investments Deutschland AG aufgelegten „WertFonds S“, einem Immobilien-Spezialfonds für institutionelle Investoren, erworben und sind zwischenzeitlich in das Fondsvermögen übergegangen.



Für den Fonds hatte Acteum erst kürzlich einen neu errichteten Edeka-Lebensmittelmarkt und eine ebenfalls im Jahre 2019 erstellte Wohnanlage mit 65 Wohneinheiten in der nordrhein-westfälischen Stadt Viersen erworben. Bei diesem Deal standen die Unternehmensgruppe Frauenrath aus Heinsberg Immobilien GmbH und der Unternehmensgruppe Prangenberg & Zaum aus Viersen Immobilien GmbH auf Verkäuferseite.



Edeka hat in dem Objekt in der Lütticher Straße 1 rund 2.600 m² angemietet. Die Wohnanlage mit einer Gesamtmietfläche von ca. 4.800 m² ist an die Diakonia, eine Tochtergesellschaft der evangelischen Kirche vermietet. Sie wird für betreutes Wohnen sowie für eine Tagespflegeeinrichtung genutzt. Beide Mieter haben sich langfristig an den Standort gebunden.



„Sowohl der Lebensmitteleinzelhandel, als auch die Assetklasse Wohnen haben sich insbesondere in der derzeitigen Covid-19-Krise als wertstabiles Investment erwiesen“, so Christian Rosery, Prokurist der Acteum Investment GmbH. “Wir freuen uns daher, das Portfolio um diese beiden Objekte erweitern zu können und werden auch zukünftig unsere selektive Ankaufsstrategie in diesen Segmenten fortführen.“