Acron übernimmt Luxemburger Wooden

Acron hat jetzt die Büroimmobilie Wooden in Leudelingen übernommen. Der Kauf erfolgte durch den Kauf der BPI Real Estate Luxembourg und IKO Real Estate, der im vergangenen Frühjahr vereinbart wurde [wir berichteten]. Das höchste Luxemburger Bürogebäude in Holzrahmenbauweise verfügt über eine Fläche von 9.500 m².

