Acron schliesst Club-Deal planmässig ab

Im September 2017 erwarb die Acron Gruppe das kurz vor Baustart stehende Multi-Family-Apartmentprojekt „The Carolyn“ in Las Colinas, Dallas, Texas, das kurz darauf in einem Club-Deal bei internationalen Investoren platziert wurde. Nach 3,5 Jahren schliesst Acron das Projekt nun planmässig mit dem Verkauf ab. Für ihre Kunden erzielte der Asset Manager dabei eine höher als geplante annualisierte Rendite (Internal Rate of Return, IRR) von 15,3 Prozent. Laut Acron entwickelt sich das Folgeprojekt dieser Investmentserie, „The View at Belterra“ in Austin, Texas, sich ebenfalls nach Plan.

„Die Nachfrage nach Multifamily-Immobilien ist in den urbanen Zentren der USA ein anhaltender Trend, die Nachfrage gerade nach luxuriösen Einheiten wächst stetig. Für internationale Immobilienanleger bietet der Sektor eine attraktive Anlageform wie der Abschluss des “The Carolyn„-Projektes eindrücklich demonstriert. Insgesamt bietet der Sektor stabil hohe Renditen und ist weniger volatil als andere Immobilienanlagen. US-Multifamily Investments bleiben deshalb eine Priorität. Dank unserer lokalen Präsenz und unserem Leistungsausweis in den USA verfügen wir über eine interessante Pipeline und werden unseren Kunden in Kürze neue Projekte vorstellen.“, kommentiert Peer Bender, CEO der Acron Gruppe, die Transaktion.



Beim „The Carolyn“ handelt es sich um einen luxuriösen Mehrfamilien-Komplex direkt am Lake Carolyn, bestehend aus 319 Wohnungen an einer führenden Geschäfts- und Wohnadresse des Landes. Per Ende 2020, kurz nach Fertigstellung, waren bereits 89 Prozent der Einheiten vermietet. Die Immobilie befindet sich im Las Colinas Urban Center von Irving, einer der letzten Entwicklungsflächen im Herzen der Metropolregion Dallas-Fort Worth. Las Colinas ist eine stark wachsende Region, verzeichnete seit 2000 einen Bevölkerungszuwachs von über 100 Prozent und zieht laufend neue Unternehmen an. Dank seiner Lage ist Irving Sitz von über 50 Fortune-500 Unternehmen. Das örtliche Bahnsystem bietet eine optimale Anbindung an den internationalen Flughafen sowie das Stadtzentrum von Dallas.