Acron platziert Hotelinvestment in Aspen-Snowmass

In nur drei Monaten hat Acron ihr Hotelinvestment in Aspen-Snowmass bei qualifizierten Anlegern platziert. Das Investment wurde für Anleger sowohl in der Form einer Schweizer Aktiengesellschaft als auch über einen Luxemburger AIF zugänglich gemacht.

Die im Dezember erworbenen Hotels [wir berichteten] sind langfristig an die Davidson Hotels verpachtet und werden künftig als „Autograph Collection-Hotel by Marriott“ und „Wildwood“ geführt. In den kommenden Monaten wird der Hotelkomplex für rund USD 40 Millionen vollständig modernisiert.



Acron prognosti­ziert eine Internal Rate of Return (IRR) in Höhe von 16 Prozent p.a. Das Objekt reiht sich damit in Acrons US-Hotelimmobilien-Investments-Serie der vergangenen Jahre ein: „Sable at Navy Pier, a Curio Collection by Hilton“ auf dem Navy Pier in Chicago, „Kimpton Overland Hotel Atlanta Airport“ am Two Porsche Drive in Atlanta und dem „Sheraton Fisherman’s Wharf Hotel“ in San Francisco.