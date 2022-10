Acron lanciert fünftes U.S.-Senior Living Projekt

Acron erwirbt eine bestehende und stabilisierte Immobilie für Betreutes Wohnen und Alzheimer-Pflege in Cypress-Fairbanks, einem wohlhabenden und stark wachsenden Stadtteil von Houston, Texas. In den kommenden zwei Jahren wird die bestehende Immobilie dann durch weitere Wohneinheiten erweitert und zu einem Resort-ähnlichen Campus mit insgesamt 230 Wohneinheiten ausgebaut. Dabei kooperiert Acron mit ihren Partnern MedCore Partners und Integral Senior Living (ISL).

.

Das erwartete Investitionsvolumen beträgt 97,2 Millionen US-Dollar und Acron prognostiziert bis zum Abschluss des Investments im Jahr 2026 eine Internal Rate of Return (IRR) von 12,7 Prozent pro Jahr. Spring Cypress Senior Living reiht sich damit als fünftes Investment in Acrons erfolgreicher U.S. Senior Living Investmentserie ein.



„Angesichts der steigenden Zahl der Babyboomer, die in den nächsten 10 Jahren in den USA in den Ruhestand gehen, handelt es sich bei Senior Living Immobilien zweifellos um einen Wachstumssektor, der die Aufmerksamkeit von Investoren, Entwicklern und Finanziers gleichermaßen auf sich zieht. Das Segment Senior Living hat dabei in der Vergangenheit mehrfach seine Stabilität unter Beweis gestellt und genießt den Ruf einer weitestgehend rezessionssicheren Assetklasse, deren Rendite, die der herkömmlichen Assetklassen über die letzten 10 Jahre regelmäßig übertroffen hat“, so Peer Bender, CEO der Acron Gruppe.



Entstehen wird eine moderne Seniorenwohnanlage mit insgesamt 138 Wohneinheiten des Typs Independent Living, 65 Einheiten des Typs Assisted Living und 27 Einheiten im Bereich Memory Care. Der rund 79.400 m² große Senioren-Campus wird den Mietern unter anderem Annehmlichkeiten wie einen Swimming Pool, Club-Räume, einen Dachgarten, ein Bistro, ein Fitnesszentrum und einen Spa bieten. Neben einem neuen Apartmentgebäude wird der Campus auch Wohneinheiten in Form von Townhomes und Cottages anbieten, um den gehobenen Ansprüchen der zukünftigen Gäste gerecht zu werden. Die Fertigstellung des Projekts ist für Mitte 2024 vorgesehen.



Die Seniorenwohnanlage befindet sich in Cypress-Fairbanks und liegt im Nordwesten von Houston, Texas. Das einst ländliche Farmland hat sich zu einem von Houstons größten Vororten entwickelt, mit einer florierenden Wirtschaft und zahlreichen Freizeit-, Kultur-, und Unterhaltungsangeboten. Zwei Krankenhäuser sind binnen zehn Minuten erreichbar. Der lokale Markt weist ein deutliches Unterangebot von Seniorenwohnmöglichkeiten aus. Acron geht von einem ungedeckten Bedarf von 951 Independent Living Einheiten bis zum Jahr 2025 aus.



Die Immobilie wurde in eine luxemburgische Gesellschaft Acron US Real Estate Investment II S.C.S. eingebracht, an der sich professionelle Anleger beteiligen können.