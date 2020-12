Acron Gruppe investiert in Coloardo, USA

Die Acron Gruppe hat ein Resort in einer der exklusivsten Winter- und Sommerdestinationen in Aspen-Snowmass, Colorado, USA, gelegen auf über 2.500 Metern Höhe in den Rocky Mountains, erworben.

.

Nach einem erfolgreich abgeschlossenen Hotelinvestment in San Francisco, bei dem Acron für ihre Investoren eine IRR in Höhe von 17 Prozent p.a. realisieren konnte, und dem Aufsehen erregenden Hotelprojekt „The Sable“ auf dem Navy Pier in Chicago, welches kürzlich fertig gestellt wurde, offeriert das Familienunternehmen das nächste Investment ihrer Acron U.S. Hospitality Investment-Serie.



Das Resort, bestehend u.a. aus zwei Hotels (dem „Westin“ und dem „Wildwood“ mit insgesamt 405 Zimmern), wurde mit einem erheblichen Abschlag auf die Wiederherstellungskosten erworben und bietet laut des Investors einen stabilen bestehenden Cashflow. Zusätzlich werden etwa 40 Millionen US-Dollar investiert, um das Westin Hotel in ein Autograph Collection-Hotel by Marriott umzuwandeln. So wird sich das Hotel als eines der qualitativ hochwertigsten Ski In-/Ski Out-Resorts in Colorado positionieren.



Wie auch in Europa profitieren die Berg-Destinationen in den USA samt der dortigen Hotellerie derzeit sogar von Corona im Vergleich zur Hotellerie in den Zentren der USA. Dies gilt speziell in Destinationen wie Aspen-Snowmass, die einen großen Einzugsbereich für Gäste haben, die mit dem Auto anreisen („Drive-to-Destinationen“). Diese Bergregionen erleben laut Acron gerade einen Boom aufgrund der niedrigen Bevölkerungsdichte, der Umweltbedingungen und der hohen Lebensqualität im natürlichen Umfeld. So sind beispielsweise die Verkaufspreise von Einfamilienhäusern in Aspen um 50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen.



Nicht nur in schwierigen Marktphasen erfordern die Finanzierung und der Erwerb eines Hotelobjektes jedoch fundierte Branchenkenntnisse. Das Gesamtinvestitionsvolumen liegt bei USD 134 700 000. Qualifizierte Anleger können sich an der Acron Aspen Snowmass Resort AG beteiligen. Die prognostizierte IRR liegt bei 16,0 Prozent pro Jahr.