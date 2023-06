Acron gewinnt dritten Ankermieter im Düsseldorfer Red Gehry

Acron steht mit dem Mietvertragsabschluss mit dem bereits dritten Ankermieter im Red Gehry kurz vor der Vollvermietung. Die QNTM Medical GmbH mietet ca. 700 m² im modernen Objekt mit exklusivem Rheinblick im Düsseldorfer Medienhafen an. QNTM Medical reiht sich damit bei den bestehenden Ankermietern EY-Parthenon und dem Sachverständigen C. Gielisch ein.

.

Acron hatte das Red Gehry, eine Büroimmobilie am Neuen Zollhof 1 im Düsseldorfer Medienhafen, benannt nach dem Architekten Frank O. Gehry, im Jahr 2019 erworben [wir berichteten].



„Einmal mehr zeigt sich, dass moderne Büroflächen in Prime-Lagen weiterhin stets gefragt sind. Zentrale Lage, einzigartiger Hafen- und Rheinblick, hochwertiger Innenausbau nach Mieterwunsch und geringe Mieterwechsel, halten die Nachfrage weiterhin hoch“, so Sebastian Hoffmann, Director Asset Management der Acron.



Für die Bürosuche wurde das Düsseldorfer Office Advisory-Team der BNP Paribas Real Estate mandatiert. Das Asset Management übernimmt die Acron.