ACP verlegt Hauptsitz in Procoms EO

Die ACP IT Solutions AG mietet rd. 1.140 m² im Neubauobjekt EO in der Basler Straße 3-5 in Bad Homburg. Vermieter der rd. 25.000 m² Mietfläche umfassenden Immobilie ist Procom. Mietbeginn ist im Sommer 2023. Die ACP IT Solutions AG verlegt dann ihren Sitz von Sulzbach hierher. Auf Vermieterseite war BNP Paribas Real Estate beratend tätig.

