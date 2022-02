In den kommenden Jahren wird der Projektentwickler Aconlog sein bisher größtes Projekt seit seiner Unternehmensgründung realisieren. Im Joint Venture mit Bauwo schloss das Unternehmen erfolgreich den Ankauf des 146.000 m² ehemaligen Luhns-Gelände direkt an der Autobahn A1 in Greven ab. Die Off-Market Transaktion wurde innerhalb von drei Monaten durchgeführt.

Fotos: Aconlog



[…]