Aconlog Gewerbepark Alsdorf erreicht Vollvermietung

Sechs Monate vor Fertigstellung und drei Monate nach dem ersten Spatenstich [wir berichteten] verkündet die Kölner Aconlog Projektentwicklung GmbH die Vollvermietung des Alsdorfer Gewerbeparks an der Thomas-Dachser-Straße 7. Zwei Aachener Unternehmen werden zum Jahreswechsel je einen Gebäuderiegel der insgesamt 6.635 m² Nutzflächen beziehen.

.