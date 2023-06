Acne Studios feiert Neueröffnung in Hamburg

Die schwedische Modemarke Acne Studios feiert die Neueröffnung ihres Stores am Neuen Wall in Hamburg. Verantwortlich für die Umsetzung des Innenausbaus inklusive aller technischen Gewerke und der Überarbeitung der Fassade war der Generalübernehmer Schwitzke Project. Der 225 m² große Hamburger Store, der zwischen zwei Kanälen und zwischen zwei Straßen gelegen ist, wird in zwei Flügel aufgeteilt. Über zwei getrennte Eingänge gelangen die Kunden in den Store. Der Hamburger Store ist die erste Kooperation zwischen Schwitzke Project und Acne Studios.

