Ackman Ziff und Mellum Capital schließen exklusive globale Partnerschaft

Die Ackman-Ziff Real Estate Group und Mellum Capital GmbH haben eine exklusive globale Partnerschaft unterzeichnet. Die beiden Unternehmen wollen damit ihre Beratungsdienstleistungen für Fremd- und Eigenkapitalbeschaffung international ausbauen.

.

Der neue Kooperationsrahmen wird transatlantische Kapitalströme und Beratungsdienstleistungen umfassen. Transaktionen welchen US-amerikanische Immobilien zugrunde liegen werden von Ackman-Ziff ausgeführt während Transaktionen mit europäischen Immobilien von Mellum Capital verantwortet werden. Dies soll eine optimale Transaktionsausführung „vor Ort“ ermöglichen und gleichzeitig Kundenservice als auch umfassenden internationalen Marktzugang ermöglichen. Die beiden Beratungsfirmen werden den Großteil ihrer jeweiligen nationalen Mandate weiterhin unabhängig durchführen. Der Impuls für die Partnerschaft war die Gründung von Mellum Capital nach dem Management Buyout von BFIN / Brookfield Financial in Europa.



Außergewöhnlicher Kundenservice, hohe ethische Standards und eine erfolgreiche Umsetzung von Transaktionen trotz Komplexität oder Marktunsicherheit sind für beide Unternehmen wichtige Prioritäten betonen sie in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Beide Firmen sind in Privatbesitz. Zusammen hat das Team mehr als US$ 200 Milliarden an Transaktionen abgeschlossen.



„Eine unserer Hauptprioritäten in diesem Jahr besteht darin, das zielgenaue Wachstum fortzusetzen. Wir freuen uns sehr, dieses Ziel gemeinsam mit unseren Freunden und Kollegen jenseits des Atlantiks zu verfolgen. Operativ wird Ackman-Ziff weiterhin alle in den USA ansässigen Mandate ausführen und Mellum Capital wird die Mandate in Europa verantworten. Diese Partnerschaft bietet Kunden erweiterte lokale Marktkenntnisse, gepaart mit globaler Exzellenz in der Transaktionsstrukturierung. Diese Partnerschaft bietet unseren Kunden einen optimierten Zugang zu globalem Kapital“, kommentiert Simon Ziff.