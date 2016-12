Acht neue Häuser für Best Western

Die Hotelkette Best Western wächst in Deutschland weiter. Bis Jahresende schließen sich insgesamt acht ehemalige Balladins Hotels dem Betreiber an. Die Neuzugänge, die von der GCH Hotel Group gemanagt werden, erweitern das Portfolio der Gruppe um 1.023 Zimmer an den Standorten Mannheim, Sindelfingen, Neu-Isenburg, Troisdorf, Dortmund, Bremen, Braunschweig und Peine.

Bereits im September hatten sich drei ehemalige Balladins Hotels in Mannheim, Sindelfingen und Neu-Isenburg für die Marke Best Western entschieden. Fünf weitere Hotels, folgen bis Jahresende und werden ebenfalls in die Gruppe integriert. Somit kommen für die Marke Standorte in Troisdorf, Dortmund, Bremen, Braunschweig und Peine hinzu. Die insgesamt acht Häuser erweitern da...

