Achat Hotels bietet 4.000 Zimmer als Einzelbüros an

Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen: Viele Unternehmen schicken ihre Mitarbeiter derzeit – und nach Möglichkeit – ins Homeoffice. Wer zuhause jedoch nicht den Platz, die nötige Ruhe oder W-Lan hat – oder in einer WG mit wenig Distanz wohnt –, braucht eine Alternative. Achat Hotels bietet seine rund 4.000 Hotelzimmer in 33 großen und kleineren deutschen Städten als „echt gute“ Einzelbüros an. Schreibtisch, High-Speed-W-LAN, ein Laser-Drucker und eine angenehme Arbeits-Atmosphäre sind inklusive, zudem gibt es auf Wunsch ein leckeres Frühstück direkt aufs Zimmer, und wer am Abend nicht nach Hause oder länger bleiben möchte, bekommt die Übernachtung ebenfalls zu exklusiven Raten.

