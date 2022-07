Achat eröffnet Loginn Hotel Stuttgart Zuffenhausen

Achat Hotels hat in Stuttgart-Zuffenhausen ein weiteres Loginn Hotel eröffnet. Das Loginn Hotel Stuttgart Zuffenhausen ist bereits das dritte Hotel in Stuttgart, aber das erste Haus, das neben Hotelzimmern auch Apartments anbietet. Ein viertes Hotel, das Loginn Hotel Stuttgart/Waiblingen, befindet sich derzeit im Bau [wir berichteten].

Der neue Standort in der Lembergstraße 35 geht mit 114 Hotelzimmer und 20 Apartments an den Start. Das Hotel ist barrierefrei, zwei Meeting-Räume, ein Frühstücksrestaurant, eine Lobby-Bar, eine Lounge mit Snack-Angeboten, ein Gym und eine Tiefgarage ergänzen das Hotelangebot.



„Die Landeshauptstadt ist ein wirtschaftlich wichtiger Standort für Geschäftsreisende, aber auch für Privatreisende als touristische Metropole sehenswert. Beide Zielgruppen sprechen wir mit unserem Community-Konzept gleichermaßen an“, so Philipp v. Bodman, Geschäftsführender Gesellschafter Achat Hotels.



Neben den bereits geöffneten Loginn Hotels Leipzig und Zuffenhausen sind aktuell bereits fünf weitere Loginn Hotels im Bau beziehungsweise projektiert: in Augsburg, Berlin, Köln, Mönchengladbach und Waiblingen bei Stuttgart. Loginn Hotels & Apartments sind ausschließlich Neubauten, bevorzugt an A- und B-Standorten gelegen.