Accuride International mietet Lagerhalle in Diez

Die Accuride International GmbH mietet eine Hallenfläche von insgesamt 2.450 m² an. Der weltweit tätige Hersteller von hochwertigen kugelgelagerten Teleskopschienen für Möbel, Maschinen und andere Anwendungen hat für die Immobilie in der Robert-Bosch-Straße 36 in Diez einen Mietvertrag über fünf Jahre unterzeichnet.



Der Standort im Rhein-Lahn-Kreis im Bundesland Rheinland-Pfalz ist über die BAB 3 (Limburg Süd) sehr gut an das Verkehrsnetz angeschlossen.



Eigentümer der Immobilie ist ein privater Investor. Die Immolox GmbH war vermittelnd tätig und haben das Unternehmen umfassend hinsichtlich der Flächensuche beraten.