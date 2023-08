Accuracy mietet im Aqua Frankfurt

Die Unternehmensberatung Accuracy Deutschland GmbH hat rund 1.000 m² Bürofläche im T4/Aqua des Four Frankfurt gemietet. Eigentümer des Turmes ist der von Union Investment gemanagte offene Immobilien-Publikumsfonds UniImmo:Deutschland, der sich den Büroturm schon 2018 per Forward-Deal gesichert hatte [wir berichteten]. Avison Young war bei der Anmietung beratend und vermittelnd tätig.

.

Das Hochhausensemble Four in der Frankfurter Innenstadt ist eine der größten innerstädtischen, vertikalen Projektentwicklungen Europas. Zudem ist es das erste Bauprojekt, das als „nachhaltige vertikale Stadt“ mit dem Qualitätssiegel DGNB-Platin der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen für den gesamten Rückbau zertifiziert wurde. Beim Bau und dem späteren Betrieb des Quartiers steht der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen im Fokus. Smarte Technologien, hocheffiziente Licht-, Energie- und Belüftungskonzepte sowie begrünte Flächen tragen zu einer nachhaltigen und energiesparenden Quartiersentwicklung bei. Auf dem Areal entstehen vier neue Hochhäuser mit bis zu 233 Metern Höhe, in denen rund 95.000 m² Büros, ein Premiumhotel, etwa 600 Eigentums- und Mietwohnungen sowie Serviced Apartments, Einzelhandel und Nahversorgung, Restaurants und Bars, Frankfurts erste Foodhall und ein öffentlich begehbarer Dachgarten in rund 25 Metern Höhe Platz finden.



Neben Accuracy haben sich bereits u.a. Baker McKenzie, Simmons & Simmons, Nuveen [wir berichteten] und Sanofi Aventis für das Aqua (Junghofstraße 9) als Standort entschieden.