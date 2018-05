Accumulata vermietet über zwei Drittel der Fläche im SüdWink

SüdWink

© Accumulata Immobilien Development

Was zeigt die Attraktivität einer Immobilie besser als ihre Mieter? Das gilt in besonderem Maße für das SüdWink (Kistlerhofstraße 241), neues Dienstleistungszentrum und attraktiver Bürostandort in Münchens Südwesten. Bereits 70 Prozent aller Büro-, Einzelhandels- und Praxisflächen sind vermietet – von den 151 Studentenapartments sind es sogar schon 80 Prozent.

.

Gerade die Vielfalt der Mieter zeigt die Attraktivität des auf den Standort zugeschnittenen Nutzungskonzepts, das die Accumulata Immobilien Development GmbH als erfahrener Kenner des Münchner Immobilienmarktes maßgeschneidert entwickeln konnte. Auf rd. 18.600 m² finden Mieter hoch flexible und funktionale Flächen in zentrumsnaher Lage mit hoher Lebensqualität. „Wir haben in den letzten Monaten zahlreiche neue Mieter gewonnen und freuen uns, dass ab Mai bis November 2018 nach und nach alle einziehen werden“, so Hans Schlamp, Inhaber der Accumulata.



Unter den Büromietern finden sich der Spotlight Verlag mit seinen bekannten Sprachmagazinen Ecos, Adesso, Écoute, Deutsch perfekt und Spotlight sowie Mimecast Germany GmbH, einer der führenden Cloud Services für Email Security und Archivierung. Des Weiteren werden die hochspezialisierten Beratungsunternehmen Granzer Regulatory Consulting & Services und Staatz Business Development & Strategy im SüdWink einziehen. Und nicht zuletzt hat sich die Accumulata Gruppe selbst dafür entschieden, ihre Büros dorthin zu verlagern.



Als Servicezentrum des neuen Stadtquartiers Am Südpark ist das SüdWink auch für den Einzelhandel der ideale Standort. Das überzeugte bereits das Aktionskaufhaus Woolworth, die renommierte Einzelhandelskette Rewe, die Bäckerei Wimmer und die Restaurantkette Hans im Glück. Zudem wird eine Cigo Filiale von Valora die Kunden mit Tabakwaren, Lotto, Presseprodukten und Postdienstleistungen versorgen.



Neben Büros und Einzelhandel haben die Zahnarztpraxis Munich Dent sowie die MVZ Radiologie München Süd West große Flächen angemietet. Im Zentrum der kurzen Wege werden die noch zur Verfügung stehenden Flächen bald weitere namhafte Mieter finden – und bei den verbliebenen 30 Studentenapartments ist bereits Eile geboten.