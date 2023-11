Der Projektentwickler revitalisiert den C&A-Standort in der Kaufingerstraße. Entsprechend der Marktentwicklung wird an dem bisherigen Retailstandort ein urbanes Mixed-Use Projekt entstehen. Dies teilten Accumulata und die Unternehmerfamilie Dr. Hans Inselkammer, der das historische Ensemble in Top-Lage gehört, heute mit.

Fotos: Oliv Architekten



[…]