Accumulata investiert erneut in Ottobrunn

Der Münchner Immobilienentwickler steht mit einem neuen Projekt an der Startlinie. Am 17. Mai erwarb Accumulata ein als Parkplatz genutztes Grundstück in Ottobrunn. Der zweite Ankauf in 12 Monaten in der oberbayerischen Gemeinde.

Der rund 5.000 m² große Parkplatz in der Christa-McAuliffe-Straße 1 liegt unweit des bereits in diesem Jahr erworbenen Grundstücks in der Lise-Meitner-Straße 10. Der Projektentwickler hatte die Light-Industrial-Immobilie im vergangenen Juni gemeinsam mit Pamera von M7 erworben [wir berichteten] und sie in diesem Jahr übernommen.



Das Potenzial des Standorts Ottobrunn sieht der Immobilienentwickler längst nicht ausgeschöpft. „Mit dem Ankauf des Grundstücks in der Christa-McAuliffe-Straße im Technologie- und Innovationspark Ottobrunn setzen wir nicht nur weiter auf unsere Strategie, ein Portfolio aus Liegenschaften mit Wertsteigerungsperspektive aufzubauen. Auch sehen wir für den Standort ein profitables Steigerungspotenzial. So wird auch die neu erworbene Liegenschaft nachhaltig im Sinne unserer Unternehmensphilosophie entwickelt“, erklärt Tobias Döscher, Head of Transaction Management der Accumulata Real Estate Group, anlässlich des Eigentumsübergangs.