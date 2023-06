Accumulata betreibt Shared Space im Mark

Kurz nach Gründung hat die Accumulata Operations ihren ersten Auftrag gesichert. Im rund 60.000 m² großen Office-Komplex Mark in München-Laim betreibt das Unternehmen ab sofort Community Spaces, Conference Spaces und Flex Spaces in der Landsberger Straße 346 auf rd. 3.700 m². Eigentümer des Mark ist AXA Investment Managers, die durch die ParkKolonnaden Haus 3 Verwaltungsgesellschaft mbH bei der Anmietung vertreten wurde.

