Accumulata befördert Tobias Döscher zum Geschäftsführer

Tobias Döscher

© Accumulata/Leonie Lorenz

Accumulata vereint künftig die Development- und Asset Management-Kompetenzen in der als Accumulata Real Estate Management GmbH firmierenden Gesellschaft. Tobias Döscher wird neu in die Geschäftsführung berufen.

„Die Zeiten, in denen die Wertsteigerung von Immobilieninvestments maßgeblich durch die positive Marktentwicklung erfolgt ist, sind vorerst vorbei. In den nächsten Jahren wird die Wertschöpfung nur durch die Umsetzung wertgenerierender Maßnahmen und der richtigen Strategien möglich sein. Der Markt verzeiht keine Fehler mehr“, kommentiert Stefan Schillinger, Managing Partner der Accumulata.



Erosionsartige Veränderungen in der Immobilienbranche

Accumulata erwartet erosionsartige Veränderungen in der Immobilienbranche. Grund dafür seien zahlreiche vom Stranding gefährdete Assets, die kapitalmarktbedingte Abwertung von Objekten und der vermehrte Ausfall von Cashflows. „Aktive Manager mit besonderen Kompetenzen in den Bereichen Construction, Development, ESG, Vermietung, Datengenese und -verwertung sowie proaktivem Risikomanagement sind gefragter denn je. Operative Disziplinen müssen stärker miteinander verzahnt werden, um wertgenerierende Investitionsstrategien optimal umsetzen zu können. Darum stärken und fokussieren wir die Geschäftsbereiche Development und Asset Management, für die wir als Unternehmen stehen. In Zukunft werden wir zudem noch stärker selektieren und uns auf Engagements konzentrieren, die mit unserer Strategie übereinstimmen“, erklärt Markus Diegelmann, Managing Partner der Accumulata.



Neue Geschäftsführung für bevorstehende Marktphase

Als Geschäftsführer der Accumulata Real Estate Management GmbH agieren künftig Markus Diegelmann, Stefan Schillinger und Tobias Döscher. Diegelmann wird weiterhin die Geschäftsbereiche technisches Development, technisches Asset Management, Innovation und Smart Solutions sowie als Co-Head den Bereich ESG leiten. Stefan Schillinger verantwortet weiter das kaufmännische Development und die Geschäftsentwicklung der Unternehmensgruppe, inklusive dem Aufbau neuer Geschäftsbereiche rund um das Thema „Stadt der Zukunft“.



Neu in der Geschäftsführung ist Tobias Döscher. Seit 2018 ist Döscher in führenden Positionen bei der Accumulata tätig, zuletzt als Prokurist und Head of Transaction Management. Künftig wird Döscher neben dem Bereich Investment auch den Bereich kaufmännisches Asset Management verantworten und somit für die laufende Performance der gemanagten Assets, von der Akquisition über den gesamten Investitionszeitraum, verantwortlich zeichnen.



„Tobias Döscher hat in den letzten fünf Jahren einen enormen Beitrag zur positiven Entwicklung von Accumulata geleistet. Er genießt sowohl innerhalb des Unternehmens, als auch bei unseren Partnern großes Vertrauen.“ Schillinger ergänzt: „In Krisenzeiten braucht es Vertrauen und Kontinuität. Unser Senior Team arbeitet seit vielen Jahren zusammen und ist sehr gut eingespielt. In dieser Konstellation sind wir sehr gut aufgestellt, um durch die derzeitige Krise und in den nächsten Zyklus zu gehen“, erläutert Diegelmann.



„Ich freue mich auf die bevorstehende Aufgabe in einem herausfordernden Marktumfeld. Durch unser diszipliniertes und risikoaverses Agieren über die letzten Jahre im späten Zyklus haben wir derzeit ein sehr geringes Risikoprofil in unseren Engagements und Beteiligungen“, ergänzt Tobias Döscher. Das gebe dem Unternehmen im Vergleich zu vielen Wettbewerbern die Möglichkeit, antizyklisch zu agieren und sich proaktiver mit künftigen Trends und Innovationen auseinanderzusetzen. „Gepaart mit unseren operativen Kompetenzen und den uns zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln für neue Investments haben wir hervorragende Ausgangsbedingungen für die bevorstehende Marktphase geschaffen“, so Schillinger.



Neben Markus Diegelmann, Stefan Schillinger und Tobias Döscher komplettieren Konstantin Hähndel, Philip Haß und Stefan Stadler die Geschäftsleitung der Accumulata Gruppe. Hähndel, seit 2021 bei der Accumulata, ist für die Bereiche Business Development, Portfolio Management und als Co-Head für den Bereich ESG verantwortlich. Haß, seit 2018 im Unternehmen, leitet die Bereiche Controlling, Compliance und Risikomanagement. Stadler, seit 2015 bei der Accumulata, verantwortet neben der Projektleitung in komplexen Development-Projekten die Bereiche Beteiligungsmanagement und Finanzierungen.