Accor will mit Wojo an die Spitze der Coworking-Marken

Die Pläne sind ambitioniert: Accor beabsichtigt mit der Marke Wojo, ein Joint Venture von Accor und Bouygues Immobilier, bis 2022 die größte Coworking-Marke in Europa zu werden, um so seine Strategie der „Augmented Hospitality“ zügig voranzutreiben, die die Expansion in neue Branchen und Steigerung der Relevanz im Alltag der Gäste vorsieht. Konkret plant der Hotelriese in weniger als drei Jahren 1.200 Coworking-Spaces segmentübergreifend (im Economy‑, Mittelklasse‑ und Luxury-Segment) in seinen Hotels anzubieten.

