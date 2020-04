Accor schließt über die Hälfte der Hotels weltweit

Die Corona-Pandemie setzt der Hotelbranche extrem zu. Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung unterliegt Ausgangsbeschränkungen oder -sperren. Das hat zu einem fast völligen Stillstand in Bezug auf Reisen, Restaurantbesuche und Unterhaltungsaktivitäten geführt. Branchenprimus Accor hat jetzt bekannt gegeben, dass die Hotelkette bereits mehr als die Hälfte seiner Hotels weltweit schließen musste und angesichts der Lage gehe das Unternehmen davon aus, dass es in den kommenden Wochen sehr wahrscheinlich etwa zwei Drittel sein werden. Zudem streicht der Konzern seine Dividende, war rund 280 Mio. Euro einsparen wird. Ein Viertel der eingesparten Summe soll in einen Fonds gehen, der Angestellte unterstützt, die in finanzielle Schwierigkeiten geraten.

.

Mit einem Kostenmanagement versucht Accor die Liquidität zu erhalten und weitere Risiken zu minimieren. Zu den Maßnahmen gehören beispielsweise Reiseverbote für die Mitarbeiter, Einstellungsstopp, reduzierte Arbeitszeit und/oder Kurzarbeit für 75 % der Teams in den Unternehmenszentralen weltweit im 2. Quartal, was einer Reduzierung der allgemeinen Verwaltungskosten von mindestens 60 Mio. Euro im Jahr 2020 entspricht. Die Planung für laufende Investitionen für das Jahr 2020 werden angeglichen, was einer Reduzierung des Investitionsaufwands von 60 Mio. Euro entspricht. Außerdem optimiert die Hotelkette alle anderen Kosten (z. B. Vertrieb, Marketing, IT) entsprechend der geringeren unternehmensweiten Einnahmen.



Aber es gibt auch eine gute Nachricht: Laut Accor setzt sich die anfängliche Erholung auf dem chinesischen Hotelmarkt weiter fort, was sich in der leichten Verbesserungen bei Zimmerbelegung sowie im gastronomischen Bereich zeigt.