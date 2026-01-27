Accor bringt Handwritten Collection erstmals nach Österreich

Markendebüt in Wien: Mit dem Hotel Rathauspark bringt das Verkehrsbüro die erste „Handwritten Collection“ nach Österreich. Der Wechsel von Radisson zu Accor ist Teil einer weitreichenden strategischen Neuausrichtung des Betreibers. Das in 2024 renovierte Palais-Hotel und als Radisson Individuals gestartete Haus unweit des MuseumsQuartiers wird somit zum Vorzeigeprojekt der neuen Partnerschaft zwischen Verkehrsbüro und Accor.

Das 1882 errichtete ehemalige Wiener Stadthaus „Hotel Rathauspark Wien“ wurde nach einer umfassenden Modernisierung im Jahr 2024 als Boutique-Hotel neu auf den Markt gebracht. Nach einem kurzen Intermezzo unter der Flagge von Radisson Individuals folgt nun das Rebranding gemäß der neuen Konzernstrategie der Verkehrsbüro Gruppe, die künftig verstärkt auf exklusive Partnerschaften mit globalen Playern wie Accor, Hilton und Marriott setzt. Die offizielle Eröffnung unter der Marke „Handwritten Collection” markiert zugleich den Start der Zusammenarbeit mit Accor – und das zwei Jahre früher als ursprünglich geplant: Verkehrsbüro hatte den Wechsel nämlich im vergangenen Jahr erst für das Jahr 2028 angekündigt.



Die Immobilie in der Rathausstraße 17 liegt im 1. Bezirk, rund 575 Schritte vom Rathaus entfernt, nahe Hofburg und MuseumsQuartier. Das Haus verfügt über 102 Zimmer in den Kategorien Classic, Superior und Deluxe sowie drei Junior Suiten, die in 2024 umfassend von der der Verkehrsbüro Gruppe modernisiert worden sind. Historische Bauelemente wie Stuckdecken und Erkerfenster wurden erhalten und mit einem zeitgemäßen, reduzierten Interior kombiniert.



Das Objekt wird neu im gehobenen Boutique-Segment positioniert. Zur Ausstattung zählen unter anderem eine ganztägig geöffnete Lobbybar, ein Fitnessbereich sowie ein Frühstückskonzept mit regionalen Bio-Produkten. Das Hotel ist mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert. Zu den Maßnahmen für einen nachhaltigen Betrieb gehören unter anderem Fernkälte zur Klimatisierung, papierlose Prozesse, plastikfreie Verpackungen sowie ein erweitertes Angebot an pflanzenbasierten Speisen.



Mit dem Markteintritt der Handwritten Collection baut Accor seine Präsenz im Segment Individualhotels weiter aus. Die Marke wurde 2023 eingeführt und umfasst derzeit mehr als 30 Hotels im Betrieb sowie über 30 weitere Projekte in Planung. Der Fokus liegt auf Bestandsimmobilien und Conversion-Konzepten in urbanen Lagen. Neben dem erfolgreichen Debüt planen die Franzosen bis 2027 noch ein weiteres Markendebüt in Österreich. Mit dem Tribe Vienna City startet erstmals die junge Lifestyle-Marke „Tribe“. Es handelt sich dabei um das zentral gelegene, ehemalige „Austria Trend Hotel Europa Wien“ des Stephansdoms, ebenfalls ein Konversionsprojekt [wir berichteten].