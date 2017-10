Accom veräußert Gewerbeimmobilie in Mainz an RNI GmbH

Accom hat den Stadioner Hof, ein denkmalgeschütztes Büroobjekt im Zentrum von Mainz, veräußert. Erworben wurde das Gebäude von der RNI Rhein Nahe Immobilien GmbH aus Ingelheim am Rhein im Rahmen eines Share-Deals. Bei der Liegenschaft in der Großen Bleiche 15 handelt es sich um eine ehemalige Commerzbank-Filiale mit 4.000 m² Bürofläche. Das zentral gelegene und historische Stadtpalais mit prunkvoller Barockfassade befindet sich nur fünf Gehminuten vom Mainzer Hauptbahnhof und der Altstadt entfernt.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Accom Immobilien GmbH Mainz Mainz

„Mit der wunderschönen Immobilie in der Großen Bleiche 15 verfolgen wir konsequent unsere Strategie in Städten mit einem starken Mittelstand, sogenannten Mittelstandsstädten. Dort investieren wir gezielt in Gewerbeflächen und halten diese, bis eine umfassende Repositionierung durchgeführt wurde“, erklärt Stefan Kalmund, Geschäftsführer bei der Accom. „Der so geschaffene Mehrwert nutzt nachhaltig sowohl unseren Investoren und Geschäftspartnern als auch den Standorten“, ergänzt Kalmund.