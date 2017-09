Accom erneut auf der Verkäuferseite

Nach dem erfolgreichen Verkauf des aus fünf Gewerbeimmobilien bestehenden Frankenportfolios an die P&P Gruppe [wir berichteten] konnte Accom Immobilien jetzt im Rahmen ihrer Portfoliobereinigung eine weitere Gewerbeimmobilie in Sachsen platzieren. Die Cireas GmbH - Consultants in Real Estate and Structuring - hat für ein Family Office den Fachmarkt „Am Speicher 2“ in Hoyerswerda erworben. Die Immobilie ist komplett an Euromaster, einen Anbieter für Reifen- und Autoservice vermietet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Im Sommer vergangenen Jahres hatte Cireas schon einmal einen in Bad Tölz gelegenen Fachmarkt von Accom erworben.

.