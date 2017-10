Accom baut mit Thomas Pentz institutionelles Fondsreporting aus

Thomas Pentz

Die Münchener Accom GmbH verstärkt die Bereiche INREV-Reporting und Betreuung institutioneller Investoren. Seit erstem Oktober dieses Jahres verantwortet Thomas Pentz das institutionelle Fondsreporting der Accom.

.

Der Diplom-Volkswirt verfügt über 26 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche mit Schwerpunkt in der Immobilienfinanzierung und Kundenbetreuung im In- und Ausland. Zuletzt war er zwei Jahre bei der Hannover Leasing Investment zuerst als Projektleiter Strukturierung und anschließend im institutionellen Fondsmanagement tätig. Zwischen 2004 und 2015 arbeitete Pentz bei der LHI Leasing GmbH als Senior Projektmanager und danach Senior Projektleiter Fonds. Zuvor war er noch vier Jahre für die Immopol GmbH & Co. KG im Bereich Immobilien und Beteiligungsmanagement sowie acht Jahre bei der Süddeutschen Bodencreditbank AG in der Firmenkundenbetreuung tätig.