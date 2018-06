Accentro Real Estate beteiligt sich an Portfolio mit 567 Einheiten in Berlin

Die Accentro Real Estate AG beteiligt sich über ein Joint Venture an einem Wohnimmobilienportfolio mit 567 Einheiten. Die 26 Wohnhäuser mit einer Gesamtfläche von etwa 44.000 m² befinden sich in zentralen Lagen Berlins. Accentro agiert als exklusiver Vertriebspartner für das gesamte Portfolio.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Accentro Accentro Real Estate Berlin

„Ich freue mich, dass wir in diesem Jahr bereits die zweite Beteiligung an einem größeren Wohnungsportfolio abgeschlossen haben. Neben dem Zukauf von Wohnimmobilien für unser Privatisierungsportfolio, setzen wir verstärkt auf Vertriebspartnerschaften mit kapitalstarken Investoren. So sichern wir uns eine umfangreiche Pipeline an Wohnungen für das Privatisierungsgeschäft. Gleichzeitig können wir mit einem geringen Eigenkapitaleinsatz unser Dienstleistungsergebnis deutlich steigern,“ so Jacopo Mingazzini, Vorstand der Accentro Real Estate AG.



Mit dem Abschluss der Transaktion verfügt Accentro über ein Vertriebsportfolio von insgesamt rund 3.700 Wohnungen. Davon befinden sich etwa 3.000 Wohneinheiten im eigenen Vorratsportfolio.