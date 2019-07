Access Tower ist voll!

Anfang Juli 2019 wurde die letzte verbleibenden Mietfläche des Access Tower in Niederrad von ca. 2.300 m² an die Fitnesskette Fitseveneleven für 15 Jahre vermietet. Somit hat der Eigentümer David Roitman das Objekt noch vor Eigentümerwechsel zu 100% vermietet.

Roitman hatte das Objekt im April diesen Jahres im Zuge eines Asset Deals an die Publity AG veräußert [wir berichteten]. Die Übergabe von Nutzten und Lasten wurde zum Jahresende vereinbart. Der Bürotower bietet auf 21 oberirdischen Stockwerken eine Mietfläche von ca. 21.000 m². Das Leed Gold zertifizierte Landmark Gebäude gehört mit einer Höhe von fast 70 Metern zu den hochwertigsten Gebäuden im Teilmarkt. Hauptmieter sind Barmer GEK, Marsh, Lufthansa, Elavon und nun Fitseveneleven.



David Roitman, der auch als Vorsitzender der Standort Initiative Neues Niederrad aktiv ist, hatte die Immobilie in der Lyoner Straße 36 2012 erworben. Das Gebäude hat bis Anfang 2019 durch ein aktives Asset Management einen beeindruckenden Transformationsprozess durchlaufen. Es wurde ein nachhaltiges Capex Programm initiiert, in dem die Gebäudetechnik ständig verbessert wurde, um die Effizienz, bei gleichzeitiger Reduzierung der Nebenkosten, zu steigern. Sämtliche Mietverträge wurden verlängert sowie ca. 8.000 m² neu vermietet. Der WAULT, anfangs unter 3 Jahren, wurde auf rund 10 Jahre erhöht sowie das durchschnittliche Mietniveau von ca. 12,00 auf rund 15,00 Euro angehoben. Zudem wurden durch die Schließung der ehemaligen Kantinenflächen neue Büroflächen geschaffen. „Wir haben mit unserer langfristigen Strategie den Access Tower in eine neue Richtung gelenkt. Mit der Publity AG ist der Erhalt des Gebäudes und eine weitere Steigerung dieses Erfolges für die Zukunft gewährleistet. Wir sind überzeugt, dass wir mit der Publity AG die Liegenschaft in die Hände eines verantwortungsvollen Eigentümers gegeben haben, der die Erfolgsstory fortführt, sagt Dr. Roitman“.



Das Beratungsunternehmen Oceans & Company hat die Eigentümer exklusiv beim Verkauf des Access Tower beraten. Juristisch wurde der Eigentümer von SNP Schlawien, technisch von Drees & Sommer unterstützt. Die steuerliche Beratung erfolgte durch Keupp & Partner und White & Case. Die Vermietung von Fitseveneleven wurde von BNP Paribas Real Estate vermittelt, der Eigentümer von Y. Asmelash beraten.