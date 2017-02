Neuer Hauptmieter fürs Hamburger Esplace

Bauherr Dieter Becken kann ab Juni 2017 seinen neuen Hauptmieter im Büroneubau Esplace an der Esplanade 40 in Hamburg begrüßen. Accenture, einer der weltweit größten Managementberatungs und Outsourcing-Dienstleister, hat dort kürzlich einen Mietvertrag über rund 2.000 m² Bürofläche unterzeichnet. Damit sichert sich das Unternehmen als Hauptmieter für seine verschiedenen Hamburger Unternehmenseinheiten die oberen fünf Büroetagen des 5.800 m² umfassenden Gebäudes, mitsamt der großzügigen Dachterrasse. Weiterer Mieter im Gebäude ist das ABC Business Center mit rund 1.300 m² Mietfläche.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Becken Projektentwicklungs GmbH CBRE Hamburg

Der Büroneubau mit 15 Etagen ist zentral und prominent in Hamburg gelegen und befindet sich direkt zwischen Innenstadt, Außen- und Binnenalster, zwischen Finnlandhaus und Burmahhaus. Sein imposantes Erscheinungsbild wird von einer pyramidenartig gefalteten Aluminiumfassade an der Nord- und Südseite geprägt sein. CBRE war bei der Anmietung für den Mieter exklusiv beratend und vermittelnd tätig. Eigentümer und Vermieter des Esplace ist Dieter Becken, der zeitgleich zu diesem Neubau das benachbarte Finnlandhaus saniert, das der zukünftige Stammsitz seiner Firmengruppe wird.





Büroneubau Esplace an der Esplanade 40 in Hamburg